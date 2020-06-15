Сургут, Югра, , 16:22 — REGNUM В Югре вынесен приговор директору сургутской фирмы недвижимости по факту хищения у клиентов более 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2012 года по июль 2017 года 57-летняя жительница Сургута, являясь генеральным директором фирмы недвижимости, обещала клиентам содействие в получении кредитов в банковских учреждениях и приобретении квартир. Получив от граждан около 7 млн рублей, она свои обязательства она не исполнила.

А в мае 2017 года обвиняемая путём обмана выманила у престарелой женщины 1,5 млн рублей якобы для внесения на банковский счёт под проценты. Однако, деньги она потратила на свои нужды.

Суд приговорил гражданку по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С неё также взыскан причинённый потерпевшим ущерб.