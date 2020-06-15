Саратов, , 16:13 — REGNUM Сегодня, 15 июня, в 2:25 (местное время) в Саратовской области на железнодорожной станции Ртищево — 1 во время маневренных работ произошел сход одного полувагона, сообщает пресс-служба Юго-восточной железной дороги.

По информации пресс-службы, «всего повреждены четыре вагона, среди которых один вагон-цистерна со сжиженным газом без утраты перевозимого груза».

Пострадавших в результате инцидента нет, угрозы окружающей среде не выявлено. На график движения поездов происшествия не повлияло. Последствия устраняются, на месте работает специальная комиссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Татарии 5 марта 2020 года.

Читайте также: В Татарии сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда