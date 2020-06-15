Воронеж, , 15:53 — REGNUM Пожар в цехе хлебозавода в центре Воронежа, произошедший днём 15 июня, ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар потушен, идёт проливка и разбор конструкций», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в одном из цехов хлебозавода на улице Фридриха Энгельса в Воронеже поступило в 13:23. Из здания были эвакуированы 47 человек. Погибших и пострадавших нет.

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