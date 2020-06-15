Москва, , 15:54 — REGNUM В центре Москвы произошла авария с участием беспилотного автомобиля научного института «МосТрансПроект». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«В беспилотник нашего научного института «МосТрансПроект» только что въехал автомобиль», — говорится в сообщении. Авария произошла на Армянском переулке в районе дома номер семь. Отмечается, что водитель Audi отвлекся на телефон во время поездки.

Участник аварии и специалисты департамента ожидают ГИБДД для дальнейшего выяснения обстоятельств.

«МосТрансПроект» (организация подведомственна департаменту транспорта Москвы) занимается решением проблем, связанных с эксплуатацией и развитием городского транспорта в столице и других регионах.