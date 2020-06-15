Тюмень, , 15:38 — REGNUM Тюменка оштрафована на 100 тыс. рублей за контрабанду опасной биологически активной добавки (БАД) для похудения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в сентябре 2019 года 47-летняя жительница Тюменской области заказала по интернету из Казахстана БАД массой 501 грамм, в котором содержится сильнодействующий препарат сибутрамин. В октябре она была задержана правоохранительными органами в момент получения заказа.

Тюменка признана виновной по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Суд назначил женщине штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.