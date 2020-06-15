Самара, , 15:35 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 15 июня 33 спасателя были подняты по тревоге на тушение пожара в жилом доме м.р. Красноярский, с. Новый Буян. Ближе к утру им удалось ликвидировать пожар на общей площади 150 кв. метров.

Сообщается, что во время борьбы с огнем пожарные обнаружили тела двух мужчин 1983 и 1980 годов рождения.

По предварительной версии, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

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