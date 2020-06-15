Владимир, , 15:22 — REGNUM В городе Владимире 13 июня у въезда на территорию городской больницы скорой помощи на улице Горького загорелась машина скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям руководства лечебного учреждения, которому принадлежит спецавтотранспорт.

По информации издания «Владимирские новости», машина скорой помощи везла пациента из города Мурома. Ни пациент, ни медики не пострадали, но автомобиль сгорел полностью.