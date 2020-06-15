Лидс, Великобритания, , 14:51 — REGNUM Крушение американского истребителя F-15 возле побережья Северной Англии подтвердили в ВВС Великобритании. Об этом 15 июня говорится в заявлении авиабазы в Саффолке (восток Англии) королевских военно-воздушных сил Lakenheath.

«Самолет ВВС США F-15C Eagle потерпел крушение сегодня в Северном море около 09:40 (11:40 мск)», — сообщается в заявлении.

Также указывается, что упавший американский истребитель состоял в 48-м истребительном авиаотряд и вылетел с британской военной авиабазы.

Кроме этого, уточняется, что истребитель выполнял обыкновенное учебное задание с одним пилотом на борту и что в настоящее время неизвестны ни причина аварии, ни состояние пилота самолета.

Кроме этого, сообщается, что учебный полет выполнялся истребителем в составе группы из четырех самолетов с несколькими самолетами-заправщиками с другой базы и что на писки пилота направился вертолет береговой охраны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из информации британских СМИ стало известно, что в Северное море у побережья Йоркшира упал истребитель ВВС США.