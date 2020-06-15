Самара, , 14:52 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних пострадали после опрокидывания автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом 15 июня сообщается в инстаграмме в сообществе «ДТП 163 Самара» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По информации представителей сообщества, авария произошла рано утром 15 июня на автотрассе М-5 «Урал». Автомобиль «Лада-Калина» съехал в кювет на 914 км этой дороги и опрокинулся.

В результате два взрослых и два несовершеннолетних пострадали, их доставили в больницу Сызрани.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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