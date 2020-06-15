Портленд, США, , 14:38 — REGNUM Бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону снесли со своего постамента неизвестные в пригороде Портленда (штат Орегон). Об этом 15 июня сообщает местный телеканал KOIN-TV.

По данным источника, 14 июня у памятника возле школы имени Джефферсона собралось несколько десятков протестующих на акцию движения за права афроамериканцев Black Lives Matter (BLM).

Участники протестной акции написали на постаменте памятника Джефферсону «рабовладелец», и, как сообщает телеканал, через некоторое время после того, как протестующие пошли в сторону одного из местных парков, статуя была снесена.

При этом неизвестно, кто именно участвовал в сносе памятника, который стал третьей статуей, снесенной в Орегоне за минувшие выходные.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники акции протеста в Атланте заблокировали автостраду и подожгли круглосуточный магазин.