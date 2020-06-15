Ижевск, , 14:34 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовное дела в отношении 54-летнего владельца сети АЗС (автозаправочных станций) по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд ля рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что заправки, принадлежащие обвиняемому, располагались в Ижевске, Кизнерском, Кезском, Якшур-Бодьинском и Воткинском районах республики. По договору с МВД предприниматель принимал на хранение принадлежащий ведомству бензин, а затем на своих заправках заливал его в автомобили МВД. С сентября 2019 года по февраль 2019 года он разбавлял топливо различными нефтепродуктами, увеличивая его объём. Некачественным бензином заправлялись автомобили МВД, ущерб ведомству оценивается в 2,7 млн рублей.

По уголовному делу было допрошено более 100 свидетелей из числа сотрудников МВД и контрагентов предпринимателя, изъята финансовая документация, проведена бухгалтерская экспертиза. Объем уголовного дела составил 40 томов. После собранных следствием доказательств мужчина признал вину в полном объеме и возместил ущерб региональному управлению МВД.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально ущерб, причиненный МВД, оценивался в 17 млн рублей, а предприниматель не признавал своей вины. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года.

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