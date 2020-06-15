Москва, , 14:30 — REGNUM Новым заместителем худрука по творческим вопросам в МХАТ им. Горького стала Анжела Тушинская. Об этом написал художественный руководитель театра Эдуард Бояков на своей странице в Facebook.

«Представляю Анжелу Леонидовну в новом качестве — теперь она заместитель худрука МХАТ им. Горького, руководитель Творческого департамента», — написал худрук.

По его словам, ранее совместно с Тушинской было проведено несколько проектов: «Политеатр», фестиваль «Традиция», открытие Культурного форума в Санкт-Петербурге.

Новый руководитель творческого департамента театра будет курировать репетиционную работу, расписание, гастроли, музыкальное оформление, литературную часть.

Как сообщало 25 марта ИА REGNUM, народный артист России Александр Домогаров оставил работу в МХАТ им. Горького в связи с разрывом отношений с руководством театра и финансовым директором.

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