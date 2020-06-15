Воронеж, , 14:19 — REGNUM Пожар в цехе хлебозавода в центре Воронежа произошёл днём 15 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщается, вызов поступил около 13:23, возгорание произошло внутри четырёхэтажного здания цеха на улице Фридриха Энгельса. Площадь возгорания уточняется. На месте пожара работают 60 спасателей, привлечено десять единиц техники.

«Пожарные работают внутри цеха в дыхательных аппаратах в условиях практически нулевой видимости и высокой температуры», — прокомментировали в ГУ МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, подробности уточняются.