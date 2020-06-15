Красногорский район, , 14:18 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов») в отношении 60-летнего главы Красногорского муниципального района. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По версии следствия, чиновник незаконное постановление, в рамках которого коммерческой организации разрешено использовать общераспространенные полезные ископаемые (песок) на участке, который располагается в границах особо охраняемой природной территории — государственного природного комплексного заказника «Салинский».

Ущерб недрам, среде обитания объектов животного мира, среде обитания охотничьих ресурсов и землям сельскохозяйственного назначения оценивается в 24 млн рублей.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, опрашиваются свидетели. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте главу Камбарского района привлекли к ответственности по ч. 10 ст.7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»). Он должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Читайте также: Главу района в Удмуртии оштрафовали за ненадлежащий ремонт дорог