Сызрань, Самарская область, , 14:20 — REGNUM Мужчину обвиняют в мошенничестве в отношении женщины, которую ранее также обвинили в мошеннических действиях в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 51-летний фигурант уголовного дела узнал, что женщине, которая проживает в городе Октябрьском предъявили обвинение в мошенничестве и по п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Следователи считают, что встретившись с обвиняемой, житель Сызрани пообещал за деньги повлиять на решение в отношении нее. При этом на самом деле обвиняемый не имел такой возможности. Поверив подозреваемому, женщина передала обвиняемому 150 тысяч рублей за предложенную помощь.

Стражи порядка задержали обвиняемого в Сызрани. Они изъяли у него вышеназванную сумму, которая находилась в автомобиле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время материалы уголовного дела переданы с суд, где будут рассмотрены по существу.

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