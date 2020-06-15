Ижевск, , 14:06 — REGNUM В Удмуртии задержан 33-летний ранее судимый житель республики, подозреваемый в краже дверей припаркованного в Ижевске автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, в начале апреля 2020 года мужчина снял пять дверей с припаркованного у одного из домов по улице Пушкинской автомобиля УАЗ. Сейчас предпринимаются меры по розыску похищенного имущества. Ущерб оценивается в 86 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). За данное преступление наказание может составить до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в конце мая был задержан 19-летний ранее судимый местный житель за кражу 19 плиток шоколада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.