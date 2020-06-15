Белгород, , 13:57 — REGNUM Мужчина и несовершеннолетняя девочка погибли на водоёмах за 11−14 июня в Белгородской области. Купальный сезон официально ещё не открыт, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

В городе Старый Оскол из реки 11 июня водолазы извлекли тело девочки 2009 года рождения. Школьница купалась на городском пляже вместе с мамой и её сожителем. По данным следствия, взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения, в реке девочка держалась за шею матери, а мужчина подплыл к ним и окунул обеих в воду. Девочка захлебнулась, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В необорудованном для купания водоёме в районе села Клиновец погиб житель села Бехтеевка. Мужчина 1986 года рождения решил переплыть пруд, но на расстоянии около 30 метров от берега утонул. Очевидцы вытащили его тело из воды и передали сотрудникам полиции.

В соответствии с постановлением главы региона, в Белгородской области все пляжи и аквапарк пока закрыты.