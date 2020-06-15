Кандагар, Афганистан, , 13:54 — REGNUM В результате нападения террористов в афганской провинции Кандагар погиб один человек. Об этом 15 июня сообщается в заявлении местной полиции.

Первое нападение произошло на полицейский участок в одной из деревень провинции. Ранения получили местный глава полиции и его сын, в настоящее время полицейским оказывают медицинскую помощь.

Второе нападение было зафиксировано в городе Кандагар, был убит один из сотрудников больницы.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в последние месяца нападения в провинции Кандагар значительно увеличились, как правило боевики выбирают в качестве своих мишеней сотрудников правопорядка.

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