Краснодар, , 13:44 — REGNUM Уголовное дело о гибели двухлетней воспитанницы детского сада в Краснодаре из-за падения на неё дерева направлено в суд. Обвиняемыми по делу проходят бывшая заведующая детским садом, которая обвиняется в халатности, повлекшей причинение смерти по неосторожности, и главный специалист отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна департамента городского хозяйства администрации Краснодара, обвиняемый по статье о причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Трагедия произошла 9 сентября 2019 года. Утром, во время прогулки ясельной группы в сопровождении воспитателя детского сада на территории игровой площадки, часть ствола аварийного дерева обрушилась на площадку. Двухлетняя девочка от травм погибла. Ещё один ребёнок и воспитатель получили тяжёлые травмы.

Позже было установлено, что дерево являлось аварийным, и его ствол был поражен почти на 90%. По версии следствия, именно заведующая детсадом была обязана принять меры по обеспечению надлежащего содержания и защиты зеленых насаждений на территории дошкольного учреждения. Также, по данным следствия, главным специалистом департамента городского хозяйства мэрии Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и этого дерева, которое, согласно заключению эксперта, уже на тот момент являлось аварийным. Однако обвиняемым состояние дерева было оценено как удовлетворительное.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК.

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