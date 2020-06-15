Копенгаген, , 13:47 — REGNUM Как и ожидалось, в соответствии с принятым решением датского правительства во исполнение мер по ослаблению пропускного режима, ранее установленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, граница Дании снова открылась. По состоянию на утро 15 июня на датской границе в районе нескольких пропускных пунктах было зафиксировано необычное явление за последние месяцы, — со стороны Германии очередь из числа желающих посетить Данию на автомобиле достигла 8 километров. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen.

Журналисты отмечают, что стратегия Дании по борьбе с коронавирусом короны считается успешной. Правительство, возглавляемое Метте Фредериксен, было одним из первых, кто принял решение закрыть границы. Теперь, когда эпидемиологическая ситуация в Европе стабилизировалась, настало время их открывать. Данию снова могут посещать граждане Германии, Норвегии и Исландии, забронировавшие не менее шести ночей в гостиницах или отелях.

Сразу же после снятия передвижений на международное сообщение, утром 15 июня, немцы направились в Данию. По сообщениям датского издания DR, очереди на нескольких пунктах пересечения границы были длиной до 8 километров.

Однако стоит отметить, что не всем соседям датчан повезло. Так, граница Дании со Швецией до сих пор закрыта. Особый режим ее пересечения действует уже четыре месяца с 15 марта.