Самара, , 13:34 — REGNUM Грузовик «Скания» сгорел на трассе в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 15 июня на трассе М-5 «Урал». Водитель 1968 года рождения перегонял автомашину «Скания». На 6 км автодороги автомобиль загорелся.

По предварительным сведениям, это произошло из-за повреждения проводки. Отмечается, что водитель автотранспортного средства успел выбежать из машины. Пришлось на короткое время перекрывать трассу. В настоящее время движение на ней восстановлено.

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