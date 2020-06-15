* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 13:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали восьмерых граждан Ирака, обвиняемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты были произведены в столице государства, городе Анкаре. Арестованные незаконно проникли на территорию государства.

По предварительным данным, все задержанные сражались в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде горячих точках.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ряд террористических актов на территории Турции, жертвами которых стали 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.