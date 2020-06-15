Иркутск, , 13:04 — REGNUM Иркутскую область с завтрашнего дня, 16 июня, накроет ливнями и грозами. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в течение трёх дней по области ожидается высокая пожароопасность лесов.

«16 июня местами по области прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, ночью в западных, северо-западных и центральных районах, днём в Киренском, Усть-Кутском и верхнеленских районах ожидаются ливневые дожди, грозы», — предупреждают спасатели.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре. В превентивных целях возможно отключение электроэнергии.