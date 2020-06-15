Ташкент, , 12:51 — REGNUM Экстренную посадку в городе Таразе совершил вертолет, на борту которого находился глава правительства республики Аскар Мамин. Об этом 15 июня заявила представитель АО «Казавиаспас» Анар Хамитова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, инцидент произошел 12 июня. Во время полета на приборной панели пилота высветился отказ работы гидравлической системы, после чего включилась дублирующая гидравлическая система. Пилот совершил посадку в Таразе в соответствии с рекомендациями летной эксплуатации.

Хамитова добавила, что на сегодняшний день создана специальная комиссия, которая установит официальную причину отказа.

Напомним, 12 июня премьер-министр Казахстана посетил с рабочим визитом Джамбульскую область. Позднее у министра здравоохранения республики выявили коронавирус, который входил в состав делегации.

Читайте также: Премьер-министр Казахстана ушел на самоизоляцию