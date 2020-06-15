Ершовский район, , 12:59 — REGNUM На 464 километре автодороги «Энгельс-Озинки» в Ершовском районе Саратовской области днем 15 июня произошло лобовое столкновение.

В ДТП попали «Лада Ларгус» и «ВАЗ-2114». В первой машине ехали семь человек, предположительно иностранцы, сообщает регион64. Госпитализировали в стационары пятерых участников аварии — водителя и двоих пассажиров из «Ларгуса», а также водителя с пассажиром из второго автомобиля.

Прибывшие к месту ДТП службы спасения, отключили аккумуляторы от питания, чтобы исключить возгорание машин. Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 20 мая в результате ДТП с маршруткой пострадали семь человек.

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