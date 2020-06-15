Джакарта, , 12:35 — REGNUM В штабе ВВС Индонезии заявили, что в результате крушения истребителя Hawk 209 в деревне Кубанг Джая в провинции Риау утром 15 июня 2020 года жертв нет, сообщает Kompas.

«Жертв нет в результате этого инцидента», — заявил глава информационной службы ВВС Индонезии Фаджар Адриянто.

По его словам, в результате аварии самолет с регистрационным номером TT-0209 находится в сильно поврежденном состоянии. Самолет врезался в два жилых дома, которые на момент происшествия были пусты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребитель Hawk 209, принадлежащий ВВС Индонезии, разбился на острове Суматра, его пилот успел катапультироваться.

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