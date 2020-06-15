Киев, , 12:38 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины не пресекли нападения радикалов на журналистов оппозиционных изданий у здания суда, где проходит суд над экс-главой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергеем Стерненко, сообщил 15 июня telegram-канал «Легитимный».

"Полиция вытолкала с территории здания суда журналистов Klymenko Time, Шарий.net, VESTI, Страна и ряд других… Активисты начали этому радоваться и скандировать матерные речёвки и зажгли файера», — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировала журналист Ольга Шарий:

«Никто никого не задерживает, не пресекает. Всех журналистов, которые были неугодны при Порохе (экс-президенте Украины Петре Порошенко — ИА REGNUM) вывели и не пускают. То есть, мы не должны провоцировать своим присутствием», — рассказала она.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский призвал комитет парламента по свободе слова отреагировать на противоправные действия силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники Стерненко при попустительстве полиции уже нападали на журналистов у здания СБУ, где радикалу вручали документ о подозрении в убийстве.

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