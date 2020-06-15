Киев, 15 июня 2020, 12:38 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины не пресекли нападения радикалов на журналистов оппозиционных изданий у здания суда, где проходит суд над экс-главой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергеем Стерненко, сообщил 15 июня telegram-канал «Легитимный».
Ситуацию прокомментировала журналист Ольга Шарий:
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский призвал комитет парламента по свободе слова отреагировать на противоправные действия силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники Стерненко при попустительстве полиции уже нападали на журналистов у здания СБУ, где радикалу вручали документ о подозрении в убийстве.
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