Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор 30-летней женщине, которую обвинили в убийстве новорожденного сына. Ей назначено 2,5 года ограничения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Разбирательства начались после того, как жительницу района доставили в больницу, где у неё врачи выявили признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы. В следственном управлении входе проверки установили, что 10 марта 2020 года женщина родила мальчика, после чего поместила его в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон. В результате младенец задохнулся.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Чебоксарский районный суд признал фигурантку уголовного дела виновной, назначив 2,5 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в апреле 2020 года в Чувашии беременная женщина родила ребёнка в машине скорой помощи. Экипаж не успел доехать до роддома, поэтому врачам пришлось принимать роды в транспорте.

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