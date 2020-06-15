Барнаул, , 12:28 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился со своей позицией в отношении сознавшегося в получении взятки главы Славгорода Сергея Горбунова. В своём обращении к городским депутатам глава региона заявил, что «основания для удаления главы города Славгорода в отставку имеются». Также Виктор Томенко выразил готовность поддержать депутатскую инициативу «об удалении С.В.Горбунова с должности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании главы города Славгорода Сергея Горбунова сообщили 29 мая в региональном управлении МВД. На допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей. «

Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему», — сказал Виктор Томенко 2 июня.

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Любопытно, что место славгородского градоначальника занял его первый заместитель — и.о. первого заместителя главы города Дмитрий Петраков, который в 2016 году был признан виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности и отправлен в колонию.

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