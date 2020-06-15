Абакан, , 12:23 — REGNUM Следователи начали проверку по факту гибели туриста на Ивановских озёрах в Хакасии.

В региональном управлении СКР уточнили, что 13 июня 2020 года поступило сообщение о том, что у подножия водопада Ивановских озёр, в семи километрах от посёлка Приисковый Орджоникидзевкого района, обнаружено тело 50-летнего жителя Красноярска с травмами, характерными при падении с высоты.

«По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 12 июня красноярец приехал в Хакасия отдохнуть. Днём 13 июня он искупался под водопадом на Ивановских озёрах, но при выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.