Уфа, , 12:14 — REGNUM Проверку по факту гибели на водоемах большого количества людей проводят следователи в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 12 по 14 июня текущего года на воде погибли десять человек, в том числе один ребенок.

По данным фактам следователи проводят проверку и устанавливают причины несчастных случаев. Среди основных причин гибели людей на воде называется несоблюдение правил безопасности на водоемах, а также распитие спиртных напитков и купание в необорудованных местах.

Отмечается, что по факту смерти четырехлетнего мальчика организована доследственная проверка.

По предварительной версии, 12 июня текущего года родители оставили несовершеннолетнего ребенка с бабушкой в деревне в Дуванском районе. Мальчик сообщил бабушке, что пошел на речку, которая протекала в ста метрах от дома. Через четверть часа женщина пошла за ребенком и обнаружила его тело в воде.

В настоящее время следователи выясняют причину смерти мальчика.

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