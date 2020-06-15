Красноярск, , 12:03 — REGNUM Следователи в Красноярске начали проверку по факту избиения ребёнка женщиной в лифте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента, снятое с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина заталкивает ребёнка в лифт, после чего наотмашь бьёт его по лицу. От удара ребёнок отлетает к стене и падает, однако женщина не останавливается, поднимает его за шиворот и снова бьёт.

По данным следствия, инцидент произошёл в лифте одного из многоквартирных домов по улице Вильского краевого центра.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Прогулкой красноярки с ребёнком «на поводке» заинтересовался СК