Джакарта, , 12:07 — REGNUM Истребитель Hawk 209, принадлежащий ВВС Индонезии, разбился на острове Суматра, его пилот успел катапультироваться. Об этом 15 июня сообщает газета The Jakarta Post.

По словам пресс-секретаря индонезийских ВВС, приводимым источником, самолет совершил вылет с аэродрома базы Русмин Нуриядин и потерпел крушение в центре острова Суматра, возле деревни Кубанг Джая.

При этом, как рассказал староста данной деревни, падение самолет произошло в жилом районе, неподалеку от школы.

Также известно, что пилот в настоящее время находится под наблюдением медиков в местном госпитале ВВС Индонезии.

Кроме этого, уточняется, что власти уже приступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что механическая неисправность стала причиной возврата пассажирского самолёта, выполнявшего авиарейс Санья — Пекин, в аэропорт вылета в Китае.