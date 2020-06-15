Вильнюс, , 11:53 — REGNUM Красной краской залили памятник советскому воину-освободителю, герою СССР и участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову в литовском Кедайняйском районе. Об этом 15 июня сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Литвы Sputnik Литва.

«Инцидент произошел в воскресенье около 17.30 (совпадает с мск) на кладбище в поселке Шета. Полиция сообщила, что памятник был залит красной краской», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

При этом мэрия Кедайняйского района на своей странице в соцсети Facebook выразила надежду, что правоохранители найдут ответственных за этот акт вандализма.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что полиция Австралии задержала двух женщин по подозрению в вандализме над статуей морехода-исследователя капитана Джеймса Кука.