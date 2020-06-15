Анкара, , 11:46 — REGNUM На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 18 км к востоку от населённого пункта Едису. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 57 километрах от японского острова Йонагуни на глубине 49,7 километров. Пострадавших не было.

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