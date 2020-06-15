Самара, , 11:40 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с мотовездеходом в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 14 июня в Волжском районе.

По предварительной версии, автомобиль «Ниссан», за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения, столкнулся с попутным мотовездеходом «Поларис», которым управляла девушка 2002 года рождения. Мотовездеход ехал впереди и намеревался повернуть налево.

После столкновения автомобиль «Ниссан» съехал на грунтовую дорогу и опрокинулся. В результате аварии женщина — водитель автомашины «Ниссан» получила травмы.

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