Кострома, , 11:35 — REGNUM В Костромской области за последние сутки выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных в регионе достигло 1161.

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Наибольшее количество заражённых в этот раз обнаружили в Костроме и Галиче. При этом, статистика заболеваемости в Буйском районе резко улучшилась. На территории зарегистрирован всего один инфицированный, в то время как последние недели Буй и Буйский район давали минимум по 10 заражённых в сутки.

За весь период эпидемии в Костромской области выздоровели 597 человек. В «коронавирусных» больницах находится 80 пациентов. Пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 472 человека находятся на домашнем лечении.

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