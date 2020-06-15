Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге внутри строящегося военного корабля «Иван Папанин» сдетонировал газовый баллон. По предварительным данным, пострадали три человека.

«Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

ЧП произошло во время проведения работ на борту корабля, который строится в интересах ВМФ России.

В настоящее время на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины и последствия случившегося.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» строится с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.

25 октября 2019 года он был торжественно спущен на воду для последующей достройки. Корабль планируется передать в состав ВМФ России в 2023 году. Он будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор».

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