Ивано-Франковск, Украина, , 11:25 — REGNUM В Карпатах спасатели эвакуируют две группы туристов, застрявших из-за непогоды, сообщила 15 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Ивано-Франковской области.

В одной группе десять человек, включая трёх детей, а во второй — 12 человек, включая трёх детей.

Туристы оказались отрезаны от мира из-за повышения уровня воды в притоке реки Манявка.

«Спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из десяти человек», — сказано в сообщении.

В данный момент спасатели предпринимают попытки эвакуировать вторую группу туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области зафиксировали паводок, который размыл несколько дорог и прервал сообщение с несколькими населёнными пунктами.

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