Москва, , 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается», — сказал Пашаев агентству ТАСС.

Он также отметил, что защита не раз пыталась выйти на связь с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова, однако обратной связи не получила.

Пашаев подчеркнул, что в ближайшее время адвокаты надеются всё же встретиться с семьёй Захарова, а предложение Ефремова о материальной помощи остаётся в силе.