Талса, США, , 11:10 — REGNUM В американском городе Талса (штат Оклахома) двое маленьких детей скончались, запертые в течение пяти часов в автомобиле своим отцом. Об этом 15 июня сообщает телеканал Fox23 со ссылкой на отчет полиции.

Как говорится в отчете правоохранителей, 31-летний Дастин Ли Деннис рассказал, что он поехал в магазин днем 13 июня вместе со своими детьми и по возвращении лег спать. Когда примерно через пять часов мужчина проснулся, он обнаружил, что в доме нет его детей. Затем он нашел своих детей — дочь в возрасте 4 лет и трехлетнего сына — на полу своего пикапа и перенес их в дом.

Позднее прибывшие на место инцидента работники медицинской службы констатировали факт смерти детей, при этом на данный момент причина смерти не указывается.

«Детей не проверяли почти пять часов, пока они находились в машине», — говорится в сообщении полиции.

Также известно, что в настоящее время мужчине предъявили обвинение в убийстве второй степени и заключили под стражу. По данным местных синоптиков, 13 июня в городе была температура воздуха выше +30 °С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что в ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса.