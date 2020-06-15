Луганск, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 15 июня в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики 24 бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Калиновка из миномётов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов. Посёлок Лозовое был обстрелян противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Украинские формирования также применили гранатомёты.

«Адекватными действиями наших защитников из незапрещённого Минскими договорённостями вооружения, огневая активность была подавлена. По данным нашей разведки потери противника составили один погибший и один раненный», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР с использованием гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

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