Луганск, 15 июня 2020, 11:06 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 15 июня в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, боевики 24 бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Калиновка из миномётов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов. Посёлок Лозовое был обстрелян противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Украинские формирования также применили гранатомёты.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР с использованием гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.
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