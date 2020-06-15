Дижон, Франция, , 11:03 — REGNUM Жестокие столкновения вспыхнули между десятками вооруженных людей во французском городе Дижон, сообщает Le Parisien.

Издание отмечает, что столкновения вероятно произошли на фоне незаконного оборота наркотиков и соперничества между чеченскими и магрибскими общинами.

Прокуратура Дижона поручила расследование департаменту общественной безопасности и судебной полиции.

Известно, что в ночь на субботу около ста человек, некоторые из которых были в масках и вооружены ножами, бейсбольными битами и даже железными прутьями, напали на кальянный бар Black Pearl, расположенный в двух шагах от оживленной площади Республики в Дижоне. В некоторых комментариях в социальных сетях говорится о карательной экспедиции, предположительно проведенной членами чеченской общины после нападения на молодого человека в возрасте 16 лет.

Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Заместитель прокурора Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из которых получили серьезные травмы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, несколько сотен полицейских собрались в воскресенье вечером, 14 июня, в Париже на эспланаде Трокадеро, чтобы выразить протест против последних заявлений правительства через несколько часов после речи президента Франции Эммануэля Макрона.

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