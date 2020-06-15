Мурманск, , 10:53 — REGNUM Демонтаж обрушившегося железнодорожного моста под Мурманском, из-за чего было прервано железнодорожное сообщение между городом и остальной Россией, начали специалисты. Об этом 15 июня рассказал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин во время оперативного совещании в региональном правительстве.

«Начался демонтаж элементов моста», — заявил он и уточнил, что демонтаж центральных элементов моста на данный момент запрещен прокуратурой, так как на них ведутся некоторые действия следствия.

Также Сердечкин рассказал, что в то же время продолжатся работы по строительству альтернативной железнодорожной ветки протяженностью 5,7 км, которая должна пройти через центр города Кола.

«Что касается строительства объездной ветки нового участка железнодорожного пути, оно ведется круглосуточно, на строящемся участке задействовано 190 единиц техники и порядка 600 человек живой силы», — отметил заместитель губернатора и указал, что сроком окончания этих работ остается 23 июня и отставания по графику работ нет.

Кроме этого, он добавил, что на данный момент уложено свыше 80% полотна железной дороги на альтернативной ветке и осталось проложить 1 км путей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в результате паводка обрушился железнодорожный мост через реку Колу, в результате чего было прервано движение поездов между Мурманском и остальной Россией, и был объявлен режим ЧС локального характера.