Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие воды. Они вынуждены обратиться к властям за помощью через социальные сети, так как местные чиновники отказываются вступать в диалог с населением.

«Мы, жители посёлка Рассвет Аксайского района, уже неделю сидим практически без воды. Она идёт тончайшей струйкой и только рано утром. На все вопросы водоканал говорит, что всё хорошо. Глава местной администрации [Александр] Мацко на контакт не идёт. Подвозной воды нет. Воды, по сути, нет во всём огромном посёлке. Невозможно нормально приготовить еду и помыться. Спасите!» — оставили обращение местные жители в паблике «Ростов Главный».

ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте администрации Рассветовского сельского поселения указано, что общая численность населения (по данным на 1 января 2016 года) превышает 11 тыс. человек.