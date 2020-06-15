Братск, Иркутская область, , 10:47 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура вынуждена обратиться в суд, чтобы защитить интересы жителей Братска, в котором очистные сооружения пришли в негодность. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, это влечёт систематическое превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ при сбросе сточных вод в р. Ангара и Усть-Илимское водохранилище.

«По информации администрации г. Братска требуется реконструкция и (или) модернизация канализационных очистных сооружений. Планируемая сумма затрат очень значительна, осуществить их за счет бюджета г. Братска не представляется возможным.

Однако, именно органы местного самоуправления являются ответственными за организацию качественного водоотведения на территории населенного пункта. Для выполнения своих полномочий необходимо использовать механизм привлечения бюджетных денежных средств иных уровней, в том числе путем использования существующего национального проекта «Экология». Ссылка на отсутствие муниципальных средств является свидетельством бездействия», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что по итогам прокурорской проверки МП «Дирекция городской инфраструктуры» допущены нарушения при обеспечении города питьевой водой. Так, производственный контроль качества питьевой воды проводится неаккредитованной лабораторией, сроки действия разрешительной документации на использование водных объектов (р. Ангара, Вихорева и Усть-Илимское водохранилище) истекли, накопилась существенная задолженность по внесению в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая составляет более пяти млн. руб.

Для решения вышеуказанных проблем прокурор прибегнул к судебному понуждению. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.