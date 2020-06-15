Джакарта, , 10:44 — REGNUM Морские вооруженные силы Индонезии «прогнали» 84 незаконно поставленных на якорь иностранных корабля в районе острова Риау, сообщает Antara.

Издание отмечает, что злоумышленники, которые раньше осуществляли незаконную деятельность на территории Индонезии, были высланы. Большинство этих иностранных судов нарушили закон № 17/2008 о судоходстве.

Известно, что ряд судов «бежали» на территорию Сингапура, когда морские вооруженные силы Индонезии собирались их задержать и обыскать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокую скорбь по поводу кончины бывшего начальника штаба сухопутных войск страны Прамоно Эдди Вибово.

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