Исламабад, , 10:36 — REGNUM В Исламабаде пропали два представителя индийской Высокой комиссии (диппредставительства). Об этом 15 июня сообщает газета The Times of India.

По информации издания, два сотрудника диппредставительства Индии утром 15 июня были вне стен учреждения по делам службы и после этого связь с ними была прервана.

Также указывается, что пакистанские власти, включая внешнеполитическое ведомство страны, уже поставлены в известность о данном инциденте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 мая два сотрудник диппредставительства Пакистана в Нью-Дели были объявлены индийской стороной персонами «нон грата» по обвинению их в шпионаже.