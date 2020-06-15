Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM В юго-западной части Екатеринбурга произошла массовая потасовка, сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики прикрепили к сообщению видеоролик, в котором дерутся неизвестные люди. По словам гражданина, разборки проходили вечером 15 июня 2020 года по улице Чкалова, рядом с домом № 258. Участники конфликта уже собирались в данном месте некоторое время назад, добавил житель.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили изданию «ЕАН», что информация о потасовке им не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовая драка произошла на станции метро «Уральская». В потасовке приняли участие пятеро мужчин.

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