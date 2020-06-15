Кабул, , 10:25 — REGNUM Семь человек погибли в результате нападения боевиков в провинции Хост в Афганистане. Об этом заявил представитель губернатора провинции Талиб Мангал, передает телеканал Tolo News.

Он не назвал группировку, ответственную за нападение. Вместе с тем Мангал отметил, что в Афганистане продолжается противостояние между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами.

Представитель губернатора добавил, что боевики ранее захватили значительные территории в сельских районах и стали нападать на крупные города.

Напомним, в феврале представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало политического диалога внутри страны.

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